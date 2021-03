Basket D, Rose&Crown Villanova all'esordio venerdì a Forlì

Sport

| 15:35 - 10 Marzo 2021

Il coach dei Tigers Villanova Cristian Evangelisti.

Nonostante i km di distanza, quello di venerdì 12 marzo a Forlì è quasi un derby scioglilingua: Tigri contro Tigri. Ma i Villanova Tigers griffati per la terza stagione consecutiva Rose&Crown, vogliono far pesare la “primogenitura” e una storia lunga oltre 40 anni. L’esordio nel campionato di serie D dei Tigers vede in panchina un entusiasta Cristian Evangelisti.

“Per noi è un successo entrare in campo, giocare una gara di pallacanestro dopo oltre un anno di stop forzato è una grande emozione. – ammette il coach che non vede l’ora di sedere in panchina e dirigere le canotte biancoverdi - Cercheremo di onorare nel migliore dei modi questa grande opportunità”.

Rose&Crown Villanova farà visita ai Tigers Forlì, team che viene dalla Promozione. “Sono una squadra giovane e aggressiva con due giocatori esperti e di peso nel roster: Valgimigli e Dall'Agata. Ci aspettiamo una squadra dal ritmo elevato”.

Il torneo è stato incerto fino a un mese fa… “È una situazione atipica, mai verificatasi prima d’ora: iniziare un campionato con sole tre settimane di preparazione è davvero singolare. Grazie al lavoro del preparatore atletico Luca Nicoletti e alla disponibilità dei ragazzi, la situazione è decisamente migliorata, sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello tattico. Abbiamo ricominciato da capo per assimilare nel più breve tempo possibile alcuni giochi. Qualche acciacco resta. Mazzotti, ad esempio, accusa problemi ad un ginocchio, figlio dell’inattività”.

Al di là dei singoli casi, il timoniere Tigers non ha dubbi su come affrontare l’esordio. “Vorremmo mettere tanta intensità sul parquet: rispettiamo e temiamo l'avversario, ma chiedo alla squadra soprattutto di trovare dentro di sé le giuste motivazioni per scendere in campo con la determinazione necessaria.

È vero, siamo una squadra 'nuova' rispetto a quella allestita in settembre (mancano il capitano Saccani, ai box per una piccola operazione, F. Panzeri, M. Rossi e F. Bronzetti, sono arrivati Daniele Buo e alcuni giocatori dalla Promozione, ndr), la chimica giusta è ancora da trovare.

Vorremmo comunque giocare la nostra pallacanestro fatta di intensità, difesa aggressiva, contropiede e transizione, e giochi più lunghi in caso di difese schierate. Servirà tanta mentalità difensiva, pazienza e ritmo.

Ai ragazzi chiedo di essere bravi a leggere le situazioni, per mettere i nostri tiratori nelle migliori condizioni”.

La palla a due è prevista venerdì 12 marzo, alle ore 21.15 al palazzetto di Villa Romiti, a Forlì.

“A tutti dico: seguiteci, ritornare in campo è comunque una vittoria della pallacanestro, dello sport, della società Villanova” è l’augurio di coach Evangelisti.

La partita sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook Villanova Basket Tigers Verucchio e Asd Santarcangiolese.

La serie D 2020-2021 è composta da 4 gironi, tre da 5 squadre, il quarto con quattro formazioni in griglia.

Villanova è inserita nel girone D, insieme a Polisportiva Stella Rimini, Selene S. Agata Basket e Tigers Forlì. La formula (retrocessioni, promozioni) è ancora da definirsi.

