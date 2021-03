Covid: a San Marino 37 nuovi casi, 10 i ricoverati in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:21 - 10 Marzo 2021

Bollettino Covid Repubblica di San Marino del 10 marzo 2021.

Ospedale ancora sotto pressione a San Marino, con i ricoveri in terapia intensiva saliti a 10, da 9, e ricoveri nel reparto Covid stabili a 18. Il 5,9% dei casi attivi è dunque ricoverato in ospedale, mentre 448 persone, il 94,1% del totale, sono in isolamento domiciliare. I nuovi casi registrati sono 37, 21 le guarigioni. Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia è di 4.030 di cui: 476 positivi (221 femmine e 255 maschi, età media 45 anni), 77 decessi e 3.477 guarigioni.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni ammonta a 3065 (prime dosi).