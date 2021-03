Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:18 - 10 Marzo 2021

Il tratto di strada senza marciapiede o ciclabile.



"Volevo segnalare la pericolosità per i ciclisti e la necessità di una ciclabile o marciapiede sulla Via Trasversale Marecchia SP49 da Santarcangelo verso San Martino dei Mulini. Siamo all'altezza del ponte sul Marecchia. Un tratto molto pericoloso con traffico di mezzi pesanti, non so nemmeno se il parapetto sia a norma, senza guardrail". La segnalazione arriva da un nostro lettore.