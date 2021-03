Mercato a Santarcangelo: riapre via di piazza Ganganelli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:23 - 10 Marzo 2021

Banchi alimentari del mercato del venerdì a Santarcangelo di Romagna.



A seguito dell’ingresso nella zona rossa, si riduce notevolmente il mercato settimanale del venerdì e, di conseguenza, decadono alcune modifiche al traffico e alla sosta. Le disposizioni attualmente in vigore per il comune di Santarcangelo – così come per l’intero distretto Ausl Romagna – prevedono infatti che l’attività mercatale sia consentita solo per i banchi di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Di conseguenza, si restringe anche l’area del mercato, che interesserà solo le piazze Ganganelli e Marini e tratti delle vie Daniele Felici e Giuseppe Verdi: fino al 21 marzo, e comunque fino alla permanenza del Comune di Santangelo in zona rossa, è dunque sospesa l’ordinanza di regolamentazione del traffico che vietava il transito in via di Piazza Ganganelli. Resta invece in vigore, dalle ore 6 alle ore 15 di ogni venerdì, il divieto di transito e sosta nella piazza e via Ludovico Marini, nelle vie Daniele Felici (tra le vie Giordano Bruno e Andrea Costa), Giuseppe Verdi (nel tratto fra le vie Giordano Bruno e Ludovico Marini). Sempre dalle 6 alle 15 è inoltre vietato il transito nelle vie Portici Torlonia e Andrea Costa (tra le vie Montevecchi e Daniele Felici).