Forbes: il giornalista riccionese Gianluca Daluiso tra i migliori talenti under 30

Attualità

Riccione

| 12:39 - 10 Marzo 2021

Gianluca Daluiso.



Il riccionese Gianluca Daluiso è entrato nella prestigiosa lista dei migliori talenti italiani under 30 pubblicata dalla rivista Forbes. Giornalista classe 1992 è protagonista nella sezione "media", uno dei 100 nomi che il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle, ha selezionato perché considerati leader del futuro per la propria categoria.



Tra i giovani selezionati per l'edizione 2021 spiccano i nomi dell'attrice Matilda De Angelis, vista di recente nella serie americana "The Undoing" con Hugh Grant e Nicole Kidman, il calciatore Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana, le cantanti Madame e Gaia Gozzi, protagoniste al Festival di Sanremo di quest'anno.



Dopo aver collaborato per i media locali di Riccione, Gianluca Daluiso ha iniziato a scrivere per "Il Fatto Quotidiano" e a condurre un programma su Rai Radio 2. Successivamente ha pubblicato il libro "Cambiare il Paese per non dover cambiare Paese", un libro intervista a molti nomi noti: da Dario Fo a Marco Travaglio, da Roberto Saviano a Milena Gabanelli, con la prefazione di Nadia Toffa. Nel 2018 è approdato a Skuola.net, famoso sito d'informazione per ragazzi, dove ospita i principali leader politici e dell'attualità facendoli dialogare con i ragazzi.



Oltre all'attività giornalistica, è stato consulente per la comunicazione alla Direzione Generale dell'Agenzia Nazionale Giovani, ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, e si è occupato della comunicazione del Ministro dell'Istruzione.