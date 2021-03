Misano, pronti a partire i lavori di ampliamento del cimitero

Attualità

Misano Adriatico

| 12:15 - 10 Marzo 2021

Cimitero di Misano veduta aerea.

Partiranno la prossima settimana i lavori per l'ampliamento del cimitero del capoluogo a Misano Adriatico. Il progetto prevede la realizzazione di 156 nuovi loculi, suddivisi i tre blocchi, per uno stanziamento complessivo di 260 mila euro. La durata presunta dei lavori è di sei mesi.

Come già avvenuto in occasione dell'ampliamento realizzato nel 2016, l'intervento sarà l'occasione per effettuare anche altre piccole manutenzioni in altre parti del cimitero, al fine di preservarlo in buone condizioni.

Nel frattempo è in fase di ultimazione il progetto per l'ampliamento del cimitero di Scacciano (200 mila euro l'importo previsto), che sarà approvato a breve. Seguirà la progettazione dell'ampliamento del cimitero di Misano Monte, per il quale si stima una spesa di 300 mila euro.