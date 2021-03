Basket C Silver, anche Luca Pesaresi per gli Angels Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:59 - 10 Marzo 2021

Luca Pesaresi col gm di RBR Matteo Peppucci.

Rinforzo di lusso per Angels Santarcangelo. Si tratta di Luca Pesaresi che ha siglato un accordo di tre anni. Per Pesaresi non occorrono presentazioni, è il bomber gialloblù da sempre. Veste la prima maglia Angels nel 2009/10, infatti, in C1 per tre stagioni consecutive, ottenendo due promozioni e una storica salvezza in DNA. Ritorna nel 2013/14 dove compie un'altra impresa, riportando in due anni Santarcangelo dalla serie D alla Serie B. Nel 2017/18 vince il suo ultimo campionato in maglia gialloblù, passando poi dalla stagione successiva a Rinascita Basket Rimini con cui vince un altro campionato. In otto stagioni ha vinto ben sei campionati.

“The shooter”, il suo tiro mortifero da tre punti ha fatto innamorare migliaia di persone al Pala SGR. La società lo ringrazia per aver sposato nuovamente il progetto Angels e per essere tornato in quella che è sempre stata casa sua.