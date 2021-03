Imprese dell'ospitalità protestano a Rimini: "Fermi noi fermi tutti"

Attualità

Rimini

| 10:40 - 10 Marzo 2021

Lo striscione sul ponte di Via Roma a Rimini.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 marzo, MIO Emilia Romagna (Movimento Imprese Ospitalità) ha apposto uno striscione sul ponte di Via Roma a Rimini con la scritta "Fermi noi, fermi tutti".

"Le restrizione stanno evidenziando un'iniquità di fondo" dichiara Lucio Paesani Presidente di MIO Emilia Romagna "Pur nel massimo rispetto della situazione attuale, pur non dimenticandoci dei morti e di chi sta soffrendo fisicamente non possiamo non dire a chiare lettere che il nostro settore è vittima di restrizioni senza logica e ancor peggio ci sentiamo dimenticati e sbeffeggiati sul tema ristori".

"Il nostro settore ha già pagato un conto salatissimo frutto, più che delle modifiche dei comportamenti sociali, dell'incapacità di chi ha chiesto ad aziende e cittadini, un credito di fiducia tradito" conclude Lucio Paesani.