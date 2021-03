Santarcangelo, lavori in corso chiuso il comune per due sabati

Attualità

| 09:37 - 10 Marzo 2021

Comune di Santarcangelo.

Sabato 13 e 20 marzo tutti gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per consentire le operazioni di sostituzione del quadro elettrico generale, che comporteranno l’interruzione della corrente elettrica all’intero palazzo municipale a partire dal pomeriggio del venerdì fino alle giornate di domenica. L’intervento interessa anche il Comando della Polizia Locale che sarà raggiungibile solo telefonicamente a un numero attivato per l’occasione.



Pertanto, in tali giornate gli uffici comunali non saranno aperti al pubblico e non saranno raggiungibili nemmeno telefonicamente, mentre sarà possibile contattare la Polizia Locale per emergenze attinenti le attività del Comando nonché per attivare il servizio di reperibilità dello Stato civile per le denunce di nascita e di morte. Il numero telefonico che sarà attivato esclusivamente in via provvisoria per l’occasione è 320/4323628.



L’intervento rientra fra i lavori di adeguamento dei quadri elettrici e degli impianti anti-incendio del palazzo municipale che hanno preso avvio all’inizio dell’anno e che prevedono una spesa complessiva di 215.000 euro, di cui 130.000 finanziati dallo Stato per l’adeguamento normativo di edifici comunali e i restanti tramite la stipula di un mutuo.