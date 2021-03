Comitato Spadarolo-Vergiano bacchetta il comune "lontano dalle periferie"

Attualità

09:33 - 10 Marzo 2021

E' di qualche giorno fa la notizia di un progetto per Spadarolo lanciato dal comune di Rimini. Nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare proposto alla Regione, il comune applicando un superbonus, procederà alla riqualificazione di 83 alloggi Erp, sistemando alcune aree verdi in prossimità di quello che diventerà il nuovo centro civico-culturale del quartiere.

In una nota il Comitato Spadarolo-Vergiano sicure si esprime positivamente riguardo questi interventi ma, per bocca del portavoce Alessio Nucci "non vorremmo che questo fosse il solito specchietto per le allodole visto l'avvicinarsi delle elezioni comunali".

I cittadini lamentano di aver visto molto poco negli ultimi vent'anni "non sono state create aree verdi nè centri di aggregazione, non è stato controllato il corretto funzionamento dei fossi agricoli e stradali (con il conseguente allagamento del 2015), ma soprattutto non sono stati ascoltati gli appelli dei residenti riguardanti la sicurezza della "strada delle croci"."

Il portavoce punta il dito contro il comune capace di reperire "due milioni di euro per la riqualificazione di alcune abitazioni ma che non riesca a rimediare diecimila euro per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di fronte al Bar Cecchini: che senso ha avere un ottimo termocappotto e una caldaia nuova se poi quando vado a comprare il giornale rischio continuamente di essere investito?".

I residenti lamentano di aver avuto solo promesse ma nessun impegno concreto "L'abitudine di questa amministrazione di procedere diritti con le proprie convinzioni senza ascoltare la voce dei propri cittadini continua quindi, e stavolta tocca a Spadarolo fare da vittima sacrificale dell'ennesimo spot elettorale di una giunta sempre più lontana dalle periferie. Il nostro impegno continuerà ad essere quello di portare alla luce le criticità e le necessità del nostro quartiere, da anni dimenticato e messo in secondo piano, perchè Rimini è bella tutta, basta scoprirla."