Nuova stretta in arrivo: weekend rossi come Natale e coprifuoco

| 07:54 - 10 Marzo 2021

Il Corso d'Augusto durante lo scorso lockdown.

Una stretta delle misure, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Questa la posizione che gli esperti del Cts hanno consegnato al Governo, che dovrà decidere a stretto giro. Intanto secondo fonti di Palazzo Chigi l'ipotesi di un lockdown generalizzato non è sul tavolo del governo. Nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono anche le vittime (376) e i contagi (19.749).



Ieri lieve flessione nel riminese per il numero dei nuovi positivi al covid ma, nonostante questo, la situazione continua ad essere preoccupante. Sono 168 le positività emerse nelle ultime 24 ore e, allo stesso tempo, si sono registrati altri 6 decessi che portano il numero totale a 789.



ntanto da lunedì 15 marzo sono aperte le prenotazioni per il vaccino delle persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni e di coloro che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”, persone che hanno malattie respiratorie, cardiocircolatorie, autoimmuni, passando per patologie oncologiche e trapianti.