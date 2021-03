Cattolica, scuola in presenza per i bimbi 0-6 anni con disabilità e bisogni speciali Da oggi attive 2 classi al plesso Ventena. Garantita la presenza di un’educatrice di sostegno per ogni bambino

Due classi del plesso "Ventena" di Cattolica saranno aperte da oggi (mercoledì 10 marzo) per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il comune ha derogato rispetto alla temporanea chiusura delle scuole dell'infanzia. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19, il Comune di Cattolica garantirà la disponibilità di insegnanti di ruolo come referenti di sezione e, tramite cooperativa, di un educatore di sostegno per ogni bambino secondo le ore assegnate dal tavolo tecnico. Previsto, inoltre, a metà mattinata il servizio di merenda. "Questo consentirà – spiega il Sindaco Mariano Gennari - di poter svolgere attività in presenza con i piccoli che necessitano delle maggiori attenzioni. I bambini pertanto potranno continuare il loro percorso educativo. Al tempo stesso, si tratta di una azione che intende venire incontro alle famiglie di questi piccoli più fragili sulle quali le misure assunte a causa della pandemia hanno una ricaduta, per certi versi, ancora più gravosa".

