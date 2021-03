L'Alta Valmarecchia piange Francesco Di Mario, scomparso a 30 anni

Attualità

Pennabilli

| 19:46 - 09 Marzo 2021

Francesco Di Mario con la maglia del Novafeltria e la fascia di capitano.



Aveva compiuto 30 anni lo scorso 2 gennaio e la sua scomparsa ha lasciato amici e conoscenti sgomenti. Francesco Di Mario, di Pennabilli, è deceduto dopo una tenace battaglia contro un brutto male. Studente alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Bologna, Francesco era molto conosciuto in Alta Valmarecchia per i suoi trascorsi da calciatore dilettante e apprezzato per le sue doti umane, per la positività che trasmetteva all'interno del gruppo squadra e per il suo carisma. Dopo le esperienze nel settore giovanile della Junior Valmarecchia e del Novafeltria (nella stagione 2007-08 era stato aggregato in alcune occasioni alla prima squadra, militante nel girone H di Prima Categoria), si era trasferito prima al Pennabilli, poi al Pietracuta e infine all'Atletico Marecchia, per concludere nuovamente al Pennabilli. Giocava come centrocampista centrale, mettendosi in evidenza per il fisico ben strutturato e buone capacità tecniche. I funerali di Francesco saranno celebrati domani (mercoledì 10 marzo) nella chiesa di Pennabilli, alle 15. "Un ragazzo bravo calcisticamente, ma soprattutto un ragazzo di altri tempi, maturo ed educato, con un atteggiamento sempre ottimista e rispettoso", lo ricordano i dirigenti del Novafeltria del periodo 2007-08. "Francesco è stato un mio pupillo, lo abbiamo fatto esordire in prima squadra perchè aveva grandi qualità. Soprattutto era un ragazzo veramente eccezionale, dal punto di vista caratteriale. Era un trascinatore, nonostante la sua tranquillità", lo ricorda Michele Sabba, oggi ds del Novafeltria e all'epoca presidente del sodalizio gialloblu. "Avevamo avuto la fortuna di conoscere Francesco parecchi anni fa, come giovane calciatore estremamente promettente, sempre allegro e leale con i compagni e con gli avversari. Quando una giovane vita si spezza è sempre difficile trovare le parole giuste per esprimere il grande dolore", scrive invece il direttivo del Pietracuta Calcio sulla propria pagina Facebook. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia di Francesco.