Calcio Eccellenza, il Direttivo LND propone il format per chiudere il campionato. Ma si ripartirà?

19:39 - 09 Marzo 2021

Fari puntati sul campionato di Eccellenza. Mercoledì la LND effettuerà un Consiglio Direttivo nel quale dovrà fornire proposte concrete in merito ai format per concludere il campionato in questione (il protocollo da attuare sarà quello della Serie D) che nel precedente Consiglio Federale del 5 marzo la FIGC ha espresso la volontà di far ripartire. Il Consiglio Federale inoltre ha delegato Gravina con i vice presidenti, che valuteranno la proposta della LND.

Tra le prime indicazioni c’è lo stop alle retrocessioni; la possibilità per i club di evitare la ripresa in virtù di difficoltà economiche che non la renderebbero possibile e allo stesso tempo conservare la categoria; resta da sciogliere il nodo dei costi dei tamponi e delle sanificazioni che non è ancora chiaro se saranno a carico delle società o se ci sarà un’equa distribuzione delle spese.

In Emilia Romagna nell’ultimo incontro con le società solo 10 (tutte delll'Emilia a parte Classe e Del Duca) avrebbero espresso parere positivo per la ripartenza, dunque ben 33 squadre sarebbero contrarie e vorrebbero concludere definitivamente la stagione pur rimettendo il costo della iscrizione come penale. Si prospetta quindi un unico girone in Emilia Romagna: ci sarebbero due posti promozione e nessuna retrocessione. Vedremo domani cosa uscirà fuori dal Consiglio Federale anche alla luce del nuovo DPCM e la nascita di zone rosse in tutta Italia. L'Eccellenza ripartirà davvero?

