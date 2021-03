Zona rossa: officine e concessionarie auto aperte, a disposizione tutti i servizi

Attualità

Rimini

| 16:41 - 09 Marzo 2021

In zona rossa le officine e le concessionarie auto sono aperte. Lo ricordano in una nota le concessionarie auto aderenti ad Acar Confcommercio di Rimini e San Marino. E' possibile raggiungere gli autosaloni per acquistare veicoli, alle officine per usufruire dei servizi di assistenza e anche consegnare un veicolo da rottamare. I servizi di officine e concessionarie auto sono considerate essenziali e configurabili in termini di necessità. Anche in zona rossa è possibile effettuare prove su strada dei veicoli, che sono sanificati a ogni utilizzo, e noleggiare le auto di cortesia.