Covid: a Rimini 168 nuovi casi. Sei decessi tra cui una 42enne

Attualità

Rimini

| 16:28 - 09 Marzo 2021

Il bollettino di martedì 9 marzo.



La Provincia di Rimini registra 168 nuovi casi di contagio, il 6.9% del totale dei casi di tutta la regione, con prevalenza dei sintomatici, 85, sugli asintomatici, 83, percentualmente 50,6% e 49,4%. Rispetto alla media della scorsa settimana, 223 contagi, l'attuale media è di 274 contagi giornalieri (aumento del 18,6%): I ricoveri in terapia intensiva scendono di un'unità (sono 22), ma per il nostro territorio sono comunicati sei decessi: una 42enne, affetta da altre patologie, e cinque uomini, di 69, 73, 76, 78 e 90 anni (età media 71,3).



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.429 (1411 sintomatici e 1018 asintomatici, percentuali 58,1 % e 41,9%)

Tamponi totali: 43.575 (25.119 molecolari, 18.456 rapidi).

Tasso di positività: 5.5%



Decessi: 44

Guarigioni: 983



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.396 (+1.402 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.045 (+1.297), il 94,3% del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 307 (+21 rispetto a ieri, 0,5% del totale), 3.044 quelli negli altri reparti Covid (+84, 5,2% del totale).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+4), 25 a Reggio Emilia (-1), 61 a Modena (+7), 87 a Bologna (+3), 28 a Imola (+4), 31 a Ferrara (+3), 14 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (-1), 7 a Cesena (+1) e 22 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 20.553 a Piacenza (+84 rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 19.329 a Parma (+ 146, di cui 91 sintomatici), 35.708 a Reggio Emilia (+266, di cui 98 sintomatici), 49.716 a Modena (+414, di cui 320 sintomatici), 60.114 a Bologna (+901, di cui 533 sintomatici), 10.196 casi a Imola (+76, di cui 35 sintomatici), 16.384 a Ferrara (+68, di cui 24 sintomatici), 21.612 a Ravenna (+93, di cui 34 sintomatici), 10.870 a Forlì (+71, di cui 54 sintomatici), 13.605 a Cesena (+142, di cui 84 sintomatici) e 26.934 a Rimini (+168, di cui 85 sintomatici).