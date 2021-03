Investita una 45enne in bicicletta, grande spavento a Riccione La donna, urtata in viale delle Magnolie, è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve entità

Cronaca Riccione | 14:12 - 09 Marzo 2021 La bici sotto il furgone.

Una donna in bicicletta investita lungo viale delle Magnolie, all’altezza dell’incrocio con viale Ceccarini: è quanto accaduto oggi (martedì 13 marzo), intorno alle 13, a Riccione. Una 45enne è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve entità: per lei solo un grande spavento, a seguito dell'impatto tra la sua bici e un furgone. Ora spetterà alla Polizia Municipale ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento.



