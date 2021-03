Covid: a San Marino deceduto 78enne. I nuovi casi sono 46

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:55 - 09 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 9 marzo 2021.



A San Marino si registrano 46 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 377 tamponi, e 21 guarigioni. In ospedale stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, (9, il 2% del totale dei casi attivi), cala quello dei reparti Covid, da 19 a 18 (il 4% del totale dei casi attivi). Il 94% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, 423 persone. Si segnala il decesso di un sammarinese di 78 anni che porta il totale dei decessi, da febbraio 2020, a 78.



VACCINAZIONI Le persone sottoposte a vaccino anti-COVID alla mezzanotte di ieri sono 2.700 (prime dosi). Nella giornata di ieri (lunedì 8 marzo) sono state consegnate, al Centro Farmaceutico dell’ISS, la seconda fornitura del vaccino Pfizer-BioNTech, pari a 1.170 dosi, e in serata le 7.500 dosi di richiamo del vaccino Sputnik V.