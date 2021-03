Mercato settimanale: anche a Rimini solo banchi alimentari e fiori

Attualità

Rimini

| 12:54 - 09 Marzo 2021

Foto Alessia Bocchini.



Nelle giornate di mercoledì 10 e 17 marzo e di sabato 13 e 20 marzo, il mercato del centro storico di Rimini città sarà limitato ai soli banchi dedicati alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. L'ordinanza comunale, che recepisce il Dpcm del 2 marzo scorso in materia di attività commerciali su aree pubbliche, stabilisce che i banchi degli operatori siano allestiti nella sola area parcheggio Ex Padane, lasciando così libere le altre aree solitamente occupate dai banchi, tra cui il parcheggio di Piazzale Gramsci.



L'ordinanza comunale, pubblicata in Albo pretorio, richiama inoltre le principali disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività affinché vengano rispettate tutte le misure igienico sanitarie e di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid.