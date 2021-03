Incontro annullato su coste mense Coriano, comitato genitori protesta

Attualità

Coriano

| 12:51 - 09 Marzo 2021

Foto di repertorio.



E' saltata la videocall tra l'amministrazione comunale di Coriano e il comitato di genitori "Cittadini uniti per Coriano", in programma per oggi (martedì 9 marzo). La videocall era stata disposta dopo l'annullamento dell'incontro in presenza, a causa della nuova stretta per l'aumento di contagi da nuovo coronavirus. Il comitato protesta, evidenziando "un'evidente e oggettiva volontà di non voler ascoltare i propri cittadini, un gruppo di genitori in grossa difficoltà economica". Il comitato evidenzia che l'annullamento è arrivato "senza nessun motivo valido". L'amministrazione comunale di Coriano ha giustificato l'annullamento "a causa di situazioni emergenziali sopravvenute", relative all'ambiente scolastico, che hanno richiesto una serie di incontri con i dirigenti scolastici. L'amministrazione ha dato però "piena disponibilità a conoscere le istanze rappresentate", chiedendo però una richiesta ufficiale per l'appuntamento in videocall, da parte del comitato, e l'indicazione di un rappresentante scelto.



Le tappe della vicenda



Caro mensa, protesta dei genitori



La replica dell'amministrazione comunale di Coriano



La richiesta di incontro da parte dei genitori