Covid, Bonaccini: "pronti per la vaccinazione di massa"

L'Emilia Romagna è pronta per il salto di qualità per la vaccinazione di massa. Lo spiega su Facebook il governatore Stefano Bonaccini, che ieri sera (lunedì 8 marzo) ha fatto il punto con i dg delle Ausl, con l'intento di preparare l'attesa accelerazione della campagna vaccinale, grazie alle maggiori dosi che interesseranno anche il nostro territorio, dal mese di aprile. Nel contempo il contagio accelera, nelle zone della Romagna, Bologna e Modena e Bonaccini torna sulla decisione contestata di applicare le zone rosse: "Abbiamo chiesto al Governo di assumere misure nazionali ma intanto non abbiamo aspettato, le abbiamo prese qui". I cittadini "sono attesi da settimane complesse", ma, assicura il governatore regionale, "il nostro impegno deve essere quello di passare rapidamente dalle restrizioni a tappeto alle vaccinazioni a tappeto".