Cattolica, Carabinieri arrestano pusher con la cocaina in tasca

Cattolica

| 12:31 - 09 Marzo 2021

Un 50enne di Cattolica, sotto controllo da qualche tempo, è stato fermato dai Carabinieri nel tardo pomeriggio di lunedì: addosso aveva una modica quantità di cocaina ma in casa sono stati trovati 46 grammi della stessa sostanza già confezionati e pronti per lo spaccio. Nell'abitazione era presente tutto l'occorrente per preparare le dosi da piazzare. Inoltre sono stati trovati 1,630 euro somma provento dell'attività del pusher. L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato.



Un 46enne pluripregiudicato è stato beccato a passeggio nel centro di Cattolica mentre in realtà sarebbe dovuto trovarsi in comunità dove si trova agli arresti per maltrattamenti in famiglia. Era in giro senza alcuna autorizzazione. Il 50enne e il 46enne saranno processati per direttissima.