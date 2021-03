Misano Adriatico, due studiosi si interrogano sul dopo-coronavirus

Eventi

Misano Adriatico

| 12:16 - 09 Marzo 2021

Franco Cardini e Riccardo Nencini.

"Dopo l’Apocalisse – ipotesi per una rinascita" è il titolo dell'ultimo appuntamento di "Sfide" organizzato dalla biblioteca di Misano Adriatico. Protagonisti venerdì 12 marzo Franco Cardini e Riccardo Nencini. Un appuntamento per riflettere sulla drammaticità del nostro tempo.



"Nulla sarà più come prima. Tutto resterà come prima. Due posizioni antitetiche. E due frasi fatte, due luoghi comuni senza significato. La realtà è che il professor Coronavirus ci ha insegnato molte cose. Che credevamo di esser forti e praticamente invulnerabili, mentre siamo deboli e cagionevoli. Che contavamo sulla tecnica che ci avrebbe portato a viver a lungo giovani e sani, e invece è bastato un nuovo esserino microscopico per renderci improvvisamente disorientati e isterizzati." dicono i relatori "Inventiamoci i modi per conservare la nostra libertà. Il primo di tutti è trovare il coraggio di battere la nostra solitudine."



L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del comune di Misano Adriatico con inizio alle ore 21,00.