Motus in residenza all'Arboreto per lo spettacolo "Tutto brucia"

| 12:07 - 09 Marzo 2021

L'Arboreto di Mondaino immerso nella vegetazione (foto dalla pagina Facebook Teatro Dimora)..

La compagnia Motus torna in residenza creativa all’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino. Una seconda residenza per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo “Tutto brucia”.

Nel tardo pomeriggio di sabato 13 marzo, solo dalle 18 alle 22, sarà possibile assistere sul canale Vimeo di Motus al documento video “Appunti di lavoro da Tutto brucia” realizzato per l'occasione da Vladimir Bertozzi e dalla compagnia durante le settimane di lavoro nel teatro nel bosco dell’Arboreto.

«Frughiamo tra i resti delle Troiane di Euripide – spiegano i Motus – , in questi giorni di lavoro, per trovare forme impensate al dolore, al lutto, ai riti collettivi di cordoglio che non ci sono più, al trauma che trasforma i corpi, alle visioni che incendiano il futuro, all’assenza che toglie il fiato. Tutto che parla al presente, e ci muove. La fine del mondo è sempre la fine di un mondo, che è Troia e il Mediterraneo di un tempo, ma è anche questo presente, tra le ceneri dell’Antropocene che avanza. Tenendo vivo il fuoco dei futuri possibili».

Il titolo “Tutto brucia” evoca le parole di Cassandra nella riscrittura delle Troiane di Jean Paul Sartre. Una frase che già di per sé mette a nudo la traiettoria di questo nuovo progetto Motus.



Motus nasce a Rimini nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, producendo sin dalla fondazione spettacoli di grande impatto, capaci di prevedere e raccontare le più aspre contraddizioni del presente. Il lavoro della compagnia, fatto di teatro, performance e installazioni e accompagnato da un’intensa attività di seminari, incontri e dibattiti, viene presentato in Europa e in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali. I registi della compagnia sono direttori artistici del pandemico cinquantenario del Santarcangelo Festival, progetto biennale in tre atti tra luglio 2020 e luglio 2021.