Verucchio: arrestato per rapina a Rimini va ai domiciliari ma evade, ora è in carcere

Cronaca

Verucchio

| 11:23 - 09 Marzo 2021

Carabinieri di Novafeltria stazione di Villa Verucchio.

E' ai domiciliari ma esce tranquillamente di casa, beccato dai Carabinieri di Novafeltria. I militari lunedì sera si sono recati a casa del 45enne a Verucchio per controllare che fosse al domicilio, scoprendo poi che si era allontanato senza un motivo giustificato. Proprio prima di iniziare le ricerche hanno intravisto l'uomo che cercava di tornare a casa, pensando di non essere stato scoperto. I militari lo hanno così bloccato ed arrestato per evasione. L'uomo era stato protagonista di una rapina a Rimini ai danni di una persona nel novembre 2019 e, dopo un periodo in carcere, era stato messo ai domiciliari nella sua abitazione a Verucchio. L'arresto di lunedì sera è stato convalidato dal Pm di turno e, dopo aver passato una notte nella camera di sicurezza a Novafeltria, il 45ene è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di processo.