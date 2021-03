A Cattolica dal 19 al 21 marzo la prima edizione del Festival online CatolGreen

Eventi

Cattolica

| 11:13 - 09 Marzo 2021

Assessore Regionale Barbara Lori.

Tre giornate dedicate alla cultura ecologica a Cattolica. "CatolGreen" è il festival on line organizzato dal comune che ha l'obiettivo di diventare un appuntamento annuale, con temi specifici e diversi, coinvolgendo le amministrazioni comunali, le aziende e i privati. Una prima edizione (anzi "edizione zero") che ha come tema l’abitare, un abitare ecologico e sostenibile incentrato sulla bioedilizia, sulle nuove tecnologie e si svolgerà interamente online.



L'appuntamento su Youtube partirà venerdì 19 marzo alle 17.30 con il saluto dell'assessore regionale Barbara Lori che ha raccolto l'invito a prendere parte alla prima giornata andando a toccare i temi che rientrano tra le sue deleghe assessorili come la programmazione e pianificazione per la tutela paesaggistica, il governo del sistema regionale delle aree protette, dei parchi e la forestazione, la disciplina in materia edilizia e politiche per il miglioramento della qualità edilizia. Tra gli interventi previsti nella prima giornata vi sono anche le relazioni del Professore Fabio Salbitano dell'Università di Firenze sul tema "Habitat di città: una prospettiva ecologica" e dell'Architetto Sergio Sabbadini del Politecnico di Milano che tratterà di "Tecnologie innovative con materiali storici". La moderazione dell'incontro è a cura di Lucio Filippini, Assessore all'Ambiente del Comune di Cattolica e promotore dell'iniziativa. A fare gli onori di casa saranno Mariano Gennari, Sindaco di Cattolica, e Nicoletta Olivieri, Vicesindaco ed Assessore al Turismo. Le conclusioni della prima giornata sono affidate al Senatore Marco Croatti. Attesi nei giorni successivi anche gli interventi del Professore Leonardo Setti, dell'Università di Bologna, e di Marco Boschini, Coordinatore Associazione “Comuni Virtuosi”.

Per informazioni:il sito istituzionale del comune e la pagina Facebook dell'evento