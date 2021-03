Educazione alla cittadinanza, un contest fotografico a San Marino

Attualità

| 09:21 - 09 Marzo 2021

Social contest fotografico organizzato da Attiva-Mente di San Marino. L'occasione è la Giornata Nazionale dell'Educazione alla Cittadinanza del prossimo 15 Marzo. La seconda edizione del Concorso fotografico #Resiliente-Mente è un'iniziativa culturale che vuole fornire un contributo alla formazione di una coscienza civile, attenta e responsabile. L'intento è quello di diffondere i valori e i principi della storia della Repubblica di San Marino.

"Il nostro patrimonio storico e naturale, sociale ed istituzionale" si legge nella nota stampa "fondato sulla Pace, la Democrazia, la Giustizia e la Libertà è inestimabile, abbiamo il diritto ed il dovere di promuoverlo e valorizzarlo."

L'edizione 2021 è dedicata all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione delle Nazioni Unite per le persone, il pianeta e la prosperità composto da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sdgs), rispetto al quale sono impegnati tutti i Paesi Membri, inclusa la Repubblica di San Marino.

