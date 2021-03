Rubati condizionatore e riscaldatore dal centro sanitario di Borgo Maggiore

Cronaca

07:37 - 09 Marzo 2021

Ingresso del centro sanitario di Borgo Maggiore.

Entrano nella struttura mobile utilizzata come sala d'attesa per il centro sanitario di Borgo Maggiore e rubano un condizionatore ed un riscaldatore. Secondo le indagini della Gendarmeria il furto è avvenuto tra le 13.30 di sabato e la mattina di domenica scorsi. I ladri hanno rubato un condizionatore bianco di marca Olimpia Splendid e un condizionatore di colore nero di cui non si conosce la marca. La struttura, oltre che come sala d'attesa per chi necessita di recarsi al punto sanitario, viene utilizzata anche come punto covid per tamponi e vaccinazioni.

La Gendarmeria sta visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.