Ginnastica Riccione, 5° posto ad Ancona nella prima prova del Campionato di Serie A2

| 16:08 - 08 Marzo 2021

Le ginnaste riccionesi ad Ancona.

Ottimo esordio per la squadra di Artistica della Asd Ginnastica Riccione all’esordio in serie A2. Nella prima prova del Campionato FGI che si è svolta ad Ancona, le riccionesi sono piazzate al 5° posto in classifica su 12 squadre partecipanti con il buonissimo punteggio di squadra di 142.350.

Da segnalare l’ottimo punteggio ottenuto alla trave da tutte le atlete, in particolare quello di Beatrice Volpato che ha piazzato un ben 12.600, che si unisce al volteggio di Caterina Cereghetti (13,400) e di Sofia Solari (13.250). Buona gara anche quella di Sara Camba, che ha eseguito un bell’esercizio al corpo libero (miglior punteggio 11.650) e alla trave con un bel 12.150. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, ottimo esordio in serie A2 per Adriana Poesio, atleta del vivaio riccionese, Junior 2, che non si è fatta intimorire dall’importante palcoscenico eseguendo gli esercizi con ottimi punteggi, soprattutto alla trave (11.550) e al volteggio (12.500) contribuendo al successo di squadra.



“La cosa più bella di questo esordio in serie A2 – spiega il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio, è la consapevolezza di poter fare ancora meglio e di crescere ancora, ma anche l’umiltà di essere felici per questo primo risultato. Tutte le ragazze sono state davvero brave e la crescita vertiginosa di alcune di loro è merito del lavoro degli ultimi mesi portato avanti dal tutor federale Sergio Luconi insieme ai tecnici Nataliia Komarynska e Lorenzo Mulitze, saltuariamente dalla tutor Ferrè e dalle coreografe Tiziana Morini e Linda Pigozzi. Cercheremo di affrontare la prossima prova, in programma a Siena a fine marzo, con la stessa umiltà messa ad Ancona, cercando ovviamente di migliorare prestazioni e punteggi”.



“Sono stata molto emozionata per questo esordio da allenatrice nel campionato italiano – ha detto la responsabile tecnica Nataliia Komarynska – e sono molta contenta sia del lavoro che abbiamo fatto per arrivarci, sia per gli ottimi esercizi di gara delle ragazze. Ora che l’esordio è andato in archivio, siamo pronte a concentrarci in palestra per migliorare già dalla prossima prova”.