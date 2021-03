Riccione, viale San Martino: al via i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi

Attualità

Riccione

| 15:54 - 08 Marzo 2021

Lavori in viale San Martino.

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi in viale San Martino e viali limitrofi dove si andrà a sistemare la pericolosità dovuta ai dossi presenti, anticipando la riqualificazione generale che sarà fatta a settembre e della quale a breve verrà presentato il progetto alla città. In viale San Martino si comincia a togliere la pavimentazione in porfido sui marciapiedi per poi predisporre la posa della nuova asfaltatura sui marciapiedi eliminando i dossi.



"Entro la primavera sarà presentato prima al quartiere e poi alla comunità il progetto di riqualificazione di uno dei viali più importanti dal punto di vista commerciale di Riccione, viale San Martino - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Si tratta di un lavoro molto atteso così come lo sono le asfaltature. L'amministrazione comunale ha stanziato ogni anno un milione e 700 mila euro per la manutenzione delle strade. Nel 2021 abbiamo messo in bilancio di asfaltare altre 50 strade e viale, nel segno di un impegno continuo per mettere in sicurezza la nostra viabilità".