Uno studio sulla tutela delle potenzialità archeologiche di Misano : la presentazione online

Attualità

Misano Adriatico

| 15:16 - 08 Marzo 2021

Il percorso naturalistico sul Conca.

Si terrà con modalità online la presentazione dello studio “La tutela delle potenzialità archeologiche di Misano Adriatico”, in programma domani alle 16:00 sulla pagina You Tube del Comune di Misano (www.youtube.com/user/MisanoTV).

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito dell’elaborazione del Piano Urbanistico Generale che l’amministrazione comunale si appresta ad approvare nei prossimi mesi. L’obiettivo è tutelare e valorizzare in maniera accurata il patrimonio archeologico esistente.

Misano presenta tracce di antichi insediamenti risalenti al paleolitico, all’età romana e alle epoche successive. Si tratta, molto spesso, di memorie dimenticate che si ripresentano in modo particolare lungo i percorsi e i tracciati delle strade. Ne sono un esempio la Via Flaminia, la via del Carro e i sentieri naturalistici del Conca.

Lo studio individua, oltre quelli già noti dal PRG vigente e dal Piano di Tutela della Provincia di Rimini, altre 21 zone di interesse archeologico, che vanno dagli elementi connessi alle strade di origine romana alle tombe, fino ai molini bassomedievali.

A presentare lo studio e a illustrarne il significato complessivo saranno, dopo i saluti del Sindaco Fabrizio Piccioni, la Dott.ssa Barbara Sassi di Archeosistemi, che ha curato la ricerca e la pubblicazione, il Dott. Kevin Ferrari della Soprintendenza Archeologica di Ravenna e l’architetto Massimo Bottini, curatore di mostre e ricerche sul tema delle Vie storiche.