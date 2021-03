Coronavirus, numeri altissimi nel riminese: 380 nuovi contagi

Attualità

Rimini

| 16:13 - 08 Marzo 2021

Il bollettino dei contagi in Emilia Romagna di lunedì 8 marzo 2021.



Nuovo record di contagi giornalieri nella Provincia di Rimini: la settimana dell'8-14 marzo si apre con 380 casi di contagio, il 12,7% del totale dei casi di tutta la regione, con prevalenza degli asintomatici, 200, sui sintomatici 180 (percentualmente 52,7% e 47,3%).Rispetto alla media della scorsa settimana, 223 contagi, si è registrato un incremento del 41,3%. I ricoveri in terapia intensiva salgono di un'unità (sono 23) e per il nostro territorio non si registrano decessi.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.987 (1579 sintomatici e 1408 asintomatici, percentuali 52,9 % e 47,1%)

Tamponi totali: 17.492 (12.471 molecolari, 5.021 rapidi).

Tasso di positività: 8.8%



Decessi: 50

Guarigioni: 838



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.018 (+2.099 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.772 (+1.948), il 94,3% del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 286 (+3 rispetto a ieri), 2.960 quelli negli altri reparti Covid (+148).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato), 26 a Reggio Emilia (invariato), 54 a Modena (invariato), 84 a Bologna (invariato), 24 a Imola (+1), 28 a Ferrara (+1), 12 a Ravenna (+1), 5 a Forlì (invariato rispetto a ieri), 6 a Cesena (-1) e 23 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 20.469 a Piacenza (+39 rispetto a ieri, di cui 26 sintomatici), 19.183 a Parma (+129, di cui 75 sintomatici), 35.442 a Reggio Emilia (+312, di cui 137 sintomatici), 49.302 a Modena (+530, di cui 347 sintomatici), 59.236 a Bologna (+844, di cui 424 sintomatici), 10.120 casi a Imola (+126, di cui 60 sintomatici), 16.317 a Ferrara (+177, di cui 45 sintomatici), 21.519 a Ravenna (+130, di cui 71 sintomatici), 10.799 a Forlì (+138, di cui 100 sintomatici), 13.463 a Cesena (+182, di cui 114 sintomatici) e 26.766 a Rimini (+380, di cui 180 sintomatici).