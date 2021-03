Santarcangelo: Fs, lavori in orario notturno in piazzale Esperanto fino al 12 marzo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

08 Marzo 2021

Piazzale Esperanto.

Sono in programma dall’8 al 12 marzo i lavori in orario notturno commissionati dalle Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un cavidotto interrato per la posa di cavi elettrici a servizio di nuovi impianti di sicurezza e circolazione ferroviaria in corso di esecuzione sulla linea Adriatica, che interesserà piazzale Esperanto.



L’autorizzazione rilasciata in deroga, su parere Arpae, dalle ore 21,30 alle ore 4 con macchinari da scavo è concessa per evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico, mentre all’impresa esecutrice è fatto obbligo di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle più idonee attrezzature che tramite adeguata organizzazione dell’attività.

I lavori proseguiranno in orario diurno anche nei giorni successivi al 12 marzo, precisamente fino al 20: nel frattempo, il parcheggio di piazzale Esperanto sarà utilizzabile solo in parte.