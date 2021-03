Ex Area Fox: nascono 300 posti auto, nuova rotatoria e valorizzazione mura antiche

Attualità

Rimini

| 13:22 - 08 Marzo 2021

Riqualificazione dell’ex Area Fox.

Nuovo passo avanti per il progetto di riqualificazione dell’ex Area Fox, il piano di intervento frutto di una collaborazione pubblico-privato, che consentirà di rigenerare e arricchire di funzioni un comparto centrale della città, a ridosso del centro storico e del Borgo San Giovanni. La III Commissione consigliare questa mattina ha infatti dato parere favorevole alla approvazione della variante urbanistica che, sulla base dell’accordo di programma sottoscritto tra amministrazione e il privato attuatore dell’intervento, permetterà di potenziare i servizi e le dotazioni di parcheggi pubblici a disposizione della città. Il piano delle opere prevede infatti nell’area tra via Circonvallazione Meridionale e via Bramante, la realizzazione di un nuovo parcheggio di attestamento di circa 300 posti auto (120 di proprietà dell’Amministrazione comunale e 180 ad uso pubblico) in gran parte collocati nell'interrato e una parte restante a raso, in gestione al Comune e l’inserimento di una nuova medio piccola struttura di vendita alimentare. Si procederà quindi alla demolizione dei fabbricati esistenti e con la bonifica ambientale dell'intera area (dove era presente un distributore idrocarburi), da molti anni in stato di abbandono.





Il progetto consentirà anche di incrementare la sicurezza stradale dell’intero quadrante, anche grazie alla realizzazione di una rotatoria tra via Melozzo da Forlì e via Bramante (a carico del privato) e alla riqualificazione dei percorsi pedonali e di attraversamenti pedonali lungo via Circonvallazione meridionale. È inoltre in progetto la creazione di un percorso pedonale, che potrà collegare in sicurezza il nuovo parcheggio al parco Fabbri.





Rispetto al piano di interventi già vagliato dall’Amministrazione nel 2017, il progetto approvato è stato integrato e migliorato, dedicando un’attenzione particolare all’inserimento delle opere nel contesto urbano e paesaggistico. L’opera infatti sarà in linea con le indicazioni della Soprintendenza, con volumi fuori terra contenuti al fine di migliorare la visibilità delle mura antiche, che saranno valorizzate grazie ad accorgimenti progettuali mirati, come la creazione di una parete verde sull’edificio e la creazione di una ‘cortina verde’ che delimiti l’area.





Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della variante al Rue e della convenzione tra Amministrazione e privato, si prevede di poter partire con i lavori prima dell’inizio dell’estate.





“Finalmente si potrà intervenire in maniera radicale ad un’area purtroppo da molto tempo degradata e strategica, poiché a ridosso del centro storico, a pochi passi dall’Arco d’Augusto e del Borgo San Giovanni, dove è in corso un percorso di riqualificazione che vedrà nei prossimi mesi l’avvio della seconda fase dei lavori – sottolinea l’assessore alla gestione del territorio Roberta Frisoni - L’intervento esaminato oggi in Commissione Consiliare si trova in un contesto di grande pregio, dove grazie alla convenzione con il privato, porterà nuove dotazioni di servizi e di funzioni, a partire dai parcheggi che passeranno dai 53 attuali a circa 300, permettendo al contempo di migliorare l’accessibilità e la viabilità dell’intero comparto”.