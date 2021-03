Calcio D, il Forlì svincola l'attaccante Nicolò Pozzebon: andrà alla Clodiense

Sport

Forlì

| 12:39 - 08 Marzo 2021

Con gli arrivi di bomber Manuel Pera, al debutto dal primo minuto nell'ultmo turno contro l'Aglianese, e di cristian Longobardi, il Forlì ha liberato Nicolò Pozzebon, attaccante classe '97. Andrà alla Clodiense per sostituire l'infortunato Daniele Melandri, suo terminale offensivo di riferimento, infortunato al legamento crociato del ginocchio (stagione finita). Pozzebon l'anno scorso ha siglato 8 gol in 25 partite con la maglia dell'Arzachena. Prima ancora c'era stata l'esperienza juventina con la formazione U23, caratterizzata però da più ombre che luci. Adesso il ritorno vicino a casa (è originario della provincia di Treviso) per cercare di compiere il definitivo salto di qualità.