Campionato ginnastica artistica maschile, buona prova per le Celle di Rimini

| 12:23 - 08 Marzo 2021

La squadra della Polisportiva Celle.

Sabato 6 Marzo si è disputata al Pala Prometeo Estra di Ancona la prima prova del campionato di Ginnastica Artistica di Serie A1 e A2. Al suo esordio in questo prestigioso campionato abbiamo visto in gara la squadra maschile della Polisportiva Celle al debutto in serie A2. Le emozioni non sono mancate sopratutto per i giovani esordienti, che hanno conquistato un buon nono posto sicuramente migliorabile, ma che gli permetterebbe di rimanere anche in futuro, in questo campionato. Nota di spicco il salto a volteggio di Grasso Thomas che ha conquistato un incredibile 14,950 miglior punteggio di tutta la serie A1 e A2. Complimenti ai ragazzi Matteo Morini, Thomas Grasso, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi, Thomas Montiroli e Matteo Murtas in prestito dalla società Amsicora di Cagliari ed al loro allenatore Pietro Di Pumpo, sempre pronto a spronarli in questa difficile disciplina. Prossimo appuntamento per la seconda prova a Siena il 27 marzo.