Cedimento massicciata nel marciapiede alla stazione di Viserba

Attualità

Rimini

| 12:07 - 08 Marzo 2021

Cedimento massicciata marciapiede.

Un lettore di altarimini.it ha scritto alla nostra redazione segnalando un problema nel marciapiede della stazione di Viserba. La zona è interessata da lavori in corso, a più livelli e in più aree. "Vorrei segnalare il potenziale pericolo dovuto al cedimento di una parte della massicciata franata in corrispondenza del binario" scrive il nostro lettore "presso la stazione ferroviaria di viserba presumibilmente causato dai lavori eseguiti e dalla incuria degli operatori addetti che non hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto." Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485.