Rimini: vincono 74.000 euro con un sistema Sisal

Attualità

Rimini

| 12:01 - 08 Marzo 2021

Le sorelle titolari Barbara e Roberta.

La dea bendata è passata nuovamente a Rimini alla Ricevitoria dell'oro in via Marecchiese. Il sistema 9x9 integrale di Sisal ha portato alla vittoria i fortunati clienti che hanno voluto partecipare giocando la quota e che ora si spartiranno 74mila euro. Le sorelle titolari della ricevitoria con soddisfazione comunicano che, grazie ad altre due combinazioni vincenti a gennaio e a febbraio, sono riuscite a far vincere ai propri "sistemisti" 118 milioni di euro. Il 30 gennaio e il 18 febbraio giocando una quota la vittoria è arrivata rispettivamente con 65mila euro e 36 mila euro". "A questo punto continuiamo a giocare perché ci vogliamo aggiudicare il 6" dicono speranzose e soddisfatte le titolari.