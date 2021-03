Basket B, la Rekico Faenza ko: esce dalla Coppa Italia. E' un discorso tra Rimini e Imola

Sport

Rimini

| 11:40 - 08 Marzo 2021

Nel week end si è giocata l’ultima giornata della prima fase, ma in realtà i gironi A1 e A2 si concluderanno nelle prossime settimane visto che in programma ci sono ancora tanti recuperi, alcuni ancora da definire. Nel girone A1, la Rekico esce dalla corsa alla Coppa Italia che ora diventa un discorso a due tra Rimini e Imola: al momento però lo scontro diretto che si sarebbe dovuto disputare domenica 7 marzo non è ancora stato messo in calendario. La squadra riminese è stata messa in quarantena dall’AUSL per la positività riscontrata ad un giocatore.

Nell’A2 invece Chiusi ha un match ball per chiudere la prima fase al primo posto dopo il successo a San Miniato: le basterà vincere il recupero casalingo con Piombino.

Classifica generale girone A: San Miniato e Chiusi* 22; Rimini* 20; Omegna* e Livorno* 18; Rekico** 16; Imola** 14; Cecina*, Alba e Oleggio* 12; Empoli e Cesena** 10; Ozzano* 8; Piombino** e Firenze* 6; Alessandria 0.

* gare da recuperare

GIRONE A1

Grande prova di forza di Omegna (Sgobba 17) che si impone con autorità ad Alba (Tarditi 21) con un netto 102-76: la Paffoni chiude i conti già all’intervallo sul 63-34.

Colpo esterno di Oleggio (Giacomelli 22) a Faenza (Rubbini 22): i piemontesi sbancano il PalaCattani 69-63 ribaltando anche la differenza canestri dell’andarta. Decisivi nel concitato finale i punti di Giacomelli e un dubbio fallo antisportivo fischiato a Iattoni.

Vince Cesena (Dell’Agnello 24) in casa con Alessandria (Ferri 23), regolata 93-70 chiudendo i conti però soltanto nell’ultimo quarto.

Classifica: Rimini* 20; Omegna* 18; Faenza** 16; Imola*** 14; Alba e Oleggio* 12; Cesena** 10; Alessandria 0.

* gare da recuperare

Recuperi: mercoledì 10 marzo ore 18: Rekico – Omegna; sabato 13 marzo ore 18: Cesena – Rekico; domenica 14 marzo ore 18: Imola – Oleggio; mercoledì 17 marzo ore 20.30: Cesena – Imola. Ancora da definire: Imola – Rimini

GIRONE A2

Grande vittoria di Chiusi che sbanca San Miniato 82-80 diventando la favorita per la qualificazione alla Coppa Italia. Vince anche Livorno con Empoli, superata 78-69

Non si sono giocate Piombino – Cecina (unico recupero del girone ancora da fissare nel calendario) e Firenze – Ozzano.

Classifica: San Miniato e Chiusi* 22; Livorno* 18; Cecina* 12; Empoli 10; Ozzano** 8; Piombino** e Firenze* 6.

* gare da recuperare

Recuperi: Domenica 14 marzo ore 18: Ozzano – Livorno e Chiusi – Piombino; mercoledì 17 marzo ore 20.30: Firenze – Ozzano. Ancora da definire: Piombino – Cecina.