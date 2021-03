Recessione e automazione cambiano il nostro futuro del lavoro, ma ci sono lavori in arrivo

Attualità

| 11:18 - 08 Marzo 2021

Futuro del lavoro.

La forza lavoro si sta automatizzando più velocemente del previsto, spostando 85 milioni di posti di lavoro nei prossimi cinque anni.



La rivoluzione dei robot creerà 97 milioni di nuovi posti di lavoro, ma le comunità più a rischio di perturbazione avranno bisogno del supporto di aziende e governi.



Nel 2025, il pensiero analitico, la creatività e la flessibilità sono tra le principali competenze necessarie; con i dati e l'intelligenza artificiale, la creazione di contenuti e il cloud computing le principali professioni emergenti.



Le imprese più competitive saranno quelle che sceglieranno di riqualificare e aggiornare i dipendenti attuali.



The Future of Jobs 2020 ha rilevato che la Covid-19 ha causato un cambiamento del mercato del lavoro più rapido del previsto. La ricerca pubblicata oggi dal World Economic Forum indica che quello che era considerato il "futuro del lavoro" è già arrivato.

Entro il 2025, l'automazione e una nuova divisione del lavoro tra uomini e macchine sconvolgeranno 85 milioni di posti di lavoro a livello globale nelle medie e grandi imprese in 15 settori e 26 economie. I ruoli in aree come l'inserimento dei dati, la contabilità e il supporto amministrativo stanno diminuendo nella domanda con l'aumento dell'automazione e della digitalizzazione sul posto di lavoro. Più dell'80% dei dirigenti d'azienda stanno accelerando i piani per digitalizzare i processi di lavoro e implementare nuove tecnologie; e il 50% dei datori di lavoro si aspetta di accelerare l'automazione di alcuni ruoli nelle loro aziende. In contrasto con gli anni precedenti, la creazione di posti di lavoro sta rallentando mentre la distruzione di posti di lavoro sta accelerando.

"Covid-19 ha accelerato l'arrivo del futuro del lavoro", ha detto Saadia Zahidi, Manging Director, World Economic Forum. "L'accelerazione dell'automazione e le ricadute della recessione COVID-19 hanno approfondito le disuguaglianze esistenti nei mercati del lavoro e invertito i guadagni nell'occupazione fatti dalla crisi finanziaria globale del 2007-2008. È uno scenario di doppia perturbazione che presenta un altro ostacolo per i lavoratori in questo momento difficile. La finestra di opportunità per una gestione proattiva di questo cambiamento si sta chiudendo velocemente. Le imprese, i governi e i lavoratori devono pianificare di lavorare urgentemente insieme per implementare una nuova visione della forza lavoro globale".

Circa il 43% delle aziende intervistate indica che è destinato a ridurre la propria forza lavoro a causa dell'integrazione della tecnologia, il 41% prevede di espandere l'uso di appaltatori per lavori specializzati e il 34% prevede di espandere la propria forza lavoro a causa dell'integrazione della tecnologia.

Entro il 2025, i datori di lavoro divideranno equamente il lavoro tra umani e macchine. I ruoli che sfruttano le competenze umane aumenteranno della domanda. Le macchine si concentreranno principalmente sull'elaborazione delle informazioni e dei dati, sui compiti amministrativi e sui lavori manuali di routine per i colletti bianchi e blu.

Nuovo senso di urgenza per la rivoluzione reskilling

Mentre l'economia e il mercato del lavoro si evolvono, 97 milioni di nuovi ruoli emergeranno in tutta l'economia di cura, nelle industrie tecnologiche della quarta rivoluzione industriale come l'intelligenza artificiale e nei campi della creazione di contenuti. I compiti in cui gli esseri umani sono impostati per mantenere il loro vantaggio comparativo includono la gestione, consulenza, processo decisionale, ragionamento, comunicare e interagire. Ci sarà un'impennata nella domanda di lavoratori che possono occupare posti di lavoro nell'economia verde, ruoli all'avanguardia nell'economia dei dati e dell'intelligenza artificiale, così come nuovi ruoli nell'ingegneria, nel cloud computing e nello sviluppo dei prodotti.

Nonostante l'attuale crisi economica, la maggior parte dei datori di lavoro riconosce il valore della riqualificazione della loro forza lavoro. Una media del 66% dei datori di lavoro intervistati si aspetta di vedere un ritorno sull'investimento in aggiornamento e riqualificazione dei dipendenti attuali entro un anno. Si aspettano inoltre di ridistribuire con successo il 46% dei lavoratori all'interno della propria organizzazione. "In futuro, vedremo che le imprese più competitive sono quelle che hanno investito molto nel loro capitale umano - le capacità e le competenze dei loro dipendenti", ha detto Zahidi.

Il lavoro a distanza è qui per rimanere, ma richiede un adattamento

Circa l'84% dei datori di lavoro ha intenzione di digitalizzare rapidamente i processi lavorativi, compresa una significativa espansione del lavoro a distanza. I datori di lavoro dicono che c'è il potenziale per spostare il 44% della loro forza lavoro ad operare in remoto. Hanno iniziato a cercare più competenze adatte al lavoro a distanza sui CV e i candidati hanno iniziato a usare servizi più professionali come CVmaker.it per personalizzare il loro profilo in base a tali esigenze.

Secondo il rapporto, il 78% dei leader aziendali si aspetta un impatto negativo sulla produttività dei lavoratori. Ciò suggerisce che alcune industrie e aziende stanno lottando per adattarsi abbastanza rapidamente al passaggio al lavoro a distanza causato dalla pandemia di Covid-19.

Per affrontare le preoccupazioni per la produttività e il benessere, circa un terzo di tutti i datori di lavoro ha dichiarato che adotteranno misure per creare un senso di comunità, connessione e appartenenza tra i propri dipendenti.