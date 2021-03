Politica, Lucio Paesani: "Pronto a dialogare con tutti"

Attualità

Rimini

08 Marzo 2021

Lucio Paesani.

L'imprenditore riminese Lucio Paesani in una nota, interviene sulla attuale situazione politica riminese. Pronto a fare la sua parte con la "lista Paesani", ribadisce di non voler essere legato ad un "lato" politico ma di voler essere parte di un "cambiamento". "Qualcuno va ancora in giro a dire che la "lista Paesani", alla fine sosterrà il centro destra" si legge nella nota "se per centro destra si intende il cambiamento, può essere.. Se invece si pensa che le decine di stimate persone, che commercianti, autonomi, professionisti, che mi hanno affiancato per cambiare faranno la tifoseria.. allora si è destinati ad un brusco risveglio".



Nel comunicato ribadisce la volontà di superare il dibattito civico politico e di essere disponibile al confronto con tutti perché servono "soluzioni, idee, visione, ma soprattutto coraggio e capacità d’azione" superando la burocrazia e buttandosi nel "concreto". Si dice pronto a "lealmente chi dimostrerà di pesare di più.. non ad inchinarmi ad una targhetta. Ci confronteremo anche con chi ha accompagnato ad una vita da impiegato un onesto dopo lavoro d'opposizione" ribadendo di essere dalla parte di chi "chiede sicurezza e benessere, di chi non vuole sussidi ma possibilità di investire che oggi gli sono negate!"