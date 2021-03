Volley, Retina Cattolica stravince contro Elettromil Trasimeno

Sport

Cattolica

| 11:00 - 08 Marzo 2021

Squadra Volley Retina Cattolica al completo.

L'allenatore del Retina Cattolica Volley Matteo Costanzi commenta la vittoria contro Elettromil Trasimeno sabato sera in casa per 3 a 0.

"Il risultato è frutto del lavoro delle ultime settimane nelle quali, anche se non sono arrivati risultati pieni, abbiamo dimostrato picchi di gioco alti - spiega Costanzi - Volevamo dare continuità ed entrare in partita sin da subito, cosa che era mancata nelle gare precedenti, quando eravamo entrati in gioco a partita inoltrata. E' stata una gara bella da vedere, un'ottima pallavolo per la serie B2. Un risultato frutto di un lavoro che con il tempo si inizia a vedere. A prescindere dai risultati, tengo molto a dimostrare di far vedere una bella pallavolo a Cattolica. Non mi attendevo un 3 a 0, anche se ero convinto che avremmo fatto bene. C'è stata continuità di gioco, pochi errori, tanta difesa e tanta lettura del gioco avversario. Abbiamo mosso la classifica ulteriormente e abbiamo dimostrato che ci siamo e che il lavoro sta venendo fuori, adattandoci sempre di più a questa serie B2. Sono molto contento, ora avremo due trasferte difficili, Trestina e Forlì, ma al momento godiamoci la vittoria".

Retina Cattolica Volley - Nuova Trasimeno Volley 3 a 0 (26/24-25/9-25/22)

Retina Cattolica volley

Gugnali 12, Bacciocchi 9, Mercolini 0, Godenzoni 16, Caniato 3, Giusti 5,

Bigucci, Ion, Fanelli, Franchi, Sanchi, Pasquini n. e..

Micheletti libero

Nuova Trasimeno Volley

Della Giovampaola 2, Vincenzi 4, Monti 6, Repice 9, Valdanbrini 1, Gierek 10, Zirotti 16

Margaritelli, Puchaczewski, Osakwe, Cafarda n.e..

Vata, Cornicchia liberi