Gettano tre cuccioli di gatto appena nati nella spazzatura, salvati dai Carabinieri

Cronaca

Cattolica

| 10:36 - 08 Marzo 2021

I tre gattini salvati dai Carabinieri.

Tre gattini appena nati buttati nell'immondizia, salvati dai Carabinieri. E' successo a Cattolica, nei pressi di piazzale De Curtis. A dare l'allarme, nella tarda serata di domenica, alcuni passanti che hanno fermato la pattuglia che stava transitando in zona. I militari sono intervenuti cercando di raggiungere i micetti, avvolti in uno straccio, sul fondo del bidone. Una impresa difficile, date le piccole dimensioni della feritoia. Grazie all'utilizzo di una chiave di quelle usate per aprire i contatori elettrici, sono riusciti a forzare il cassonetto e a salvare i tre gattini che sono poi stati affidati al personale della protezione animali. Le condizioni di salute sono buone. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del pessimo gesto.