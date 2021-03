Calcio, Asd femminile Riccione pareggia con la Roma XIV

Sport

Riccione

| 08:05 - 08 Marzo 2021

Il mister Mirco Balacich.

Pareggio interno per le romagnole che gestiscono ed impostano la gara per tutti i 90 minuti senza riuscire a sbloccare il risultato, portando a casa un punto che muove la classifica ma non premia la migliore squadra vista in campo.

La cronaca della gara

Al 2’ conclusione di Schipa; al 5’ tiro fuori misura di De Luca; al 15’ ci prova Barocci senza esito; al 22’ Schipa effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere avversario; al 24’ Santacroce per le laziali non impensierisce Meletti; al 29’ tiro fuori di Giardina; al 32’ conclusione fuori misura di Marcattili; dopo tre minuti di recupero le squadre vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 0-0;

Nella ripresa al 56’ tiro fuori misura di Marcattili; al 76’ conclusione fuori misura di De Luca; al 79’ ci prova Russarollo; all’84’ tiro in porta di Calli parato dal portiere avversario; all’85’ ci prova Gostoli senza esito; all’87’ tiro fuori di Semprini; dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo il risultato di parità a reti inviolate tra le due squadre.

Di seguito l’analisi della partita affidata al mister Mirco Balacich: “Sono contento della prestazione della squadra, soddisfatto per quanto siamo riusciti a creare, nonché per essere stati bravi a bloccare le manovre avversarie ma estremamente deluso per il risultato ottenuto; avremmo meritato di vincere la gara ma ancora una volta non siamo riusciti a finalizzare l’enorme mole di gioco creta, agendo tutta la gara nella metà campo avversaria; occorre migliorare e colmare, quanto prima, questa lacuna che ci perseguita, legata alla mancata finalizzazione delle azioni create; dispiace aver perso due punti in questa gara, il distacco di 4 punti dalla Roma XIV non si è visto proprio, oggi in campo; la squadra meriterebbe una migliore posizione di classifica”.



Riccione – Roma XIV 0-0

Femminile Riccione (Meletti, Della Chiara, Calli (91’ Dominici), Marcattili (76’ Gostoli), Barocci, Magnani, Schipa (46’ Ciavatta), Perone, Giardina (63’ Russarollo), Semprini, Piergallini (76’ Esposito)

Roma XIV (Felicella, Boccardi, Rossi, Angelini, Di Gennaro (76’ Appetiti), De Luca, Fortunati, Reiber, Latini (64’ Giulino (91’ Carnevali), Carrarini, Santacroce (50’ Pomponi)

Ammonite : Barocci