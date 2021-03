Volley A2 femminile, la Omag supera la attrezzata Pinerolo al tie break (3-2)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:27 - 07 Marzo 2021

Per la Omag successo al PalaMarignano di fronte alla più attrezzata Pinerolo per 3-2

La squadra di Saja fatica nel primo set ed è straripante nel secondo poi il black out che come la scorsa settimana costringe ancora la squadra di casa agli straordinari.

Nel primo set la Omag tiene a bada le avversarie fino a quota 8. Trascinate da Akrari e Zago e qualche errore di troppo delle padrone di casa le piemontesi allungano costringendo Saja al primo stop. 12-17. Time out utile perché la Omag piazza un mini break ed è Marchiaro a chiamare lo stop. 16-18. Si torna in campo e questa volta sono le piemontesi ad allungare con il secondo stopper Saja. 17-21. Peonia e Fiore accorciano nuovamente e Marchiaro richiama il discrezionale. 19-21. Berasi di prima intenzione mette a segno il punto numero 21. Un errore arbitrale regala 3 set point a Pinerolo. 21-24 Ma la Omag recupera e porta Pinerolo ai vantaggi con un ace di Peonia. 24-24. Controbreak Omag con Conceicao che però sbaglia il contrattacco del set point. 26-26

Ancora una svista arbitrale da il vantaggio alle piemontesi. 29-30 Peonia e Fiore regalano la prima soddisfazione a Saja. 32-30.

L’inerzia del primo set spinge la Omag e Marchiaro vuole vederci chiaro. Time out 4-0. Spadoni è in stato di grazia, il servizio della Omag è migliore e il break si fa importante Marchiaro chiama ancora time out 10-3. Black out in casa Marignanese e le piemontesi ne approfittano per accorciare 11-6. Cosi da lezioni a muro 14-7 Marchiaro manda in campo Allasia per Boldini 17-9. Anche Buffo in campo per Fiesoli19-11. Pinerolo non trova più il bandolo della matassa e la Omag scappa 24-11. Fiore chiude al primo tentativo i 13 set point. 25-11

Nel terzo parziale così come nel primo regna l’equilibrio, 11-10 con Fiore e Zago a tirare le fila. La Omag allunga 14-12. Pinerolo recupera con Bussoli e Zago 15-15. Fiore e Conceicao riportano a due lunghezze le avversarie e Marchiaro chiama lo stop. 17-15. Bussoli e Zago ed è di nuovo parità. 18-18. Fiore colpisce in diagonale stretto e Zago manda fuori. Ancora time out Pinerolo. 20-18. Le piemontesi non ci stanno e con un break di 3-0 pareggiano i conti. 21-21. A Peonia risponde Zago 22-22 Zago sbaglia il servizio e Saja alza il muro con De Bellis che rileva Berasi. Peonia emula Zago 23-23. Spadoni a segno per il primo match point Omag. Fiore manda out. Ancora un errore di Fiore ed il set point ora è per Pinerolo. Saja chiama time out. 24-25. Conceicao a segno 25-25. Bussoli a segno e l’errore Conceicao ridanno speranza a Pinerolo. 25-27

Parte bene la Omag 3-0 ma Pinerolo non molla 3-4. Muro della ex Gray e Saja chiama a sè la squadra. 3-5. Si prosegue punto a punto con Pinerolo sempre avanti .10-12. Zago e compagne allungano e Saja chiama ancora lo stop. 10-14. Continua lo show di Zago e Saja effettua il doppio cambio palleggiatore-opposto.11-17. Non cambia nulla e Pinerolo è in fuga 13-20. Il giocattolo di Saja si è rotto e sono 8 i set point che portano alla lotteria del tie break. Chiude il set un tocco visto a muro visto solo dall’arbitro Proietti. 17-25

Spadoni ape le danze per la Omag e Peonia fa ace. 2-0 Conceicao a muro per il time out di Marchiaro. 3-0. Ancora un ace per Peonia 4-0. Zago a segno 4-1. Fiore manda in rete 4-2. La rete aiuta Zago 4-3 ma Spadoni va a segno in fast 5-3. Muro di Cosi. 6-3. Ace di Spadoni. 7-3 Akrari 7-4 Peonia manda fuori 7-5 Ancora Akrari 7-6. Conceicao e si va al cambio campo 8-6. Muro di Conceicao e time out Pinerolo. 9-6

Fiore a segno 10-6. Berasi manda fuori il servizio 10-7 Bussoli per il 10-8 Zago ed è 10-9 Saja chiama time out. Concicao sulle mani del muro 11-9 Bussoli manda fuori. 12-9 Allasia rileva Boldini. Zago manda fuori 13-9 Peonia firma il 14° punto per 5 match point. Chiude Fiore chiude la contesa. 15-9



Il tabellino



OMAG - EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-2

OMAG: Peonia 20, Berasi 2, Silva Conceicao 19, Cosi 9, Fiore28, Bonvicini (L), Urbinati, De Bellis, Aluigi, Spadoni 11. Non entrate: Penna, Ceron, (L) ), Fedrigo. All. Saja.

EUROSPIN FORD SARA: Gray 2, Zago 30, Buffo 8, Akrari 12, Boldini 1, Bussoli 12, Fiori (L), Fiesoli 2, Guelli (L), Allasia, Casalis. All. Marchiaro.

PARZIALI: 32-30, 25-11, 25-27, 17-25, 15-9