| 19:54 - 07 Marzo 2021

Gianluca Procopio (foto dalla pagina Facebook dell'allenatore).

Gianluca Procopio è il nuovo allenatore della Salernitana primavera. Classe 1976, nella stagione 2019-20 aveva allenato in Serie D all'Agropoli, l'anno prima era stato vice di Mario Petrone sulla panchina del Rimini, durante l'era Grassi. In questa stagione aveva iniziato nel settore giovanile della Salernitana, allenando l'Under 17, ed è stato promosso in sostituzione di Antonio Rizzolo. Il suo difficile compito sarà risollevare la squadra granata, fanalino di coda nel campionato Primavera 2B.