Calcio RSM, sorridono Tre Fiori e Murata. Folgore vince e sale al quarto posto

19:04 - 07 Marzo 2021

La Folgore continua nella sua corsa inarrestabile. Contro il Faetano la banda giallorossonera mette in fila la quarta vittoria e fa sua la quarta posizione a spese del San Giovanni, fermato ieri dalla Juvenes-Dogana. La gara di Fiorentino si anima nella ripresa: grande l’occasione che il Faetano sciupa al 54’, quando Barbuio cestina il calcio di rigore del possibile vantaggio. La Folgore ne approfitta subito trovando il gol dell’1-0 con Spighi, raggiunto nel tabellino, a 12’ dalla fine, dal compagno Pasolini. Due gol come quelli che il Murata rifila al Cailungo, cui non riesce di dare seguito alla vittoria del turno scorso contro il Domagnano. Qui la partita si decide tutta nel primo tempo: Tani porta avanti i bianconeri poco oltre la metà di frazione; Urbinati replica a 8’ dal fischio di fine frazione, ma è pressochè immediata la contro-risposta del Murata, che con Fabbri, al 38’, scrive quello che sarà il definitivo 2-1.

Bianconeri che ritrovano la vittoria perduta quattro gare fa e che in classifica scavalcano Domagnano e Pennarossa e agganciano la Virtus, sconfitta di misura dal Tre Fiori. Basta il gol di Santoni, agli uomini di Cecchetti, per tornare al successo dopo tre gare e issarsi al quinto posto alle spalle della Folgore, sempre avanti di una lunghezza rispetto a loro.

I TABELLINI

Cailungo - Murata 1-2

CAILUNGO Gallinetta; Vitali, Lepri, A. Tomassini, Iuzzolino, A. Rossi, Zannoni, L. Cecchetti, Genghini (dal 58’ Diallo), Urbinati (dal 58’ Ura), Santoni

A disposizione: La Monaca, Bigi, M. Cecchetti, M. Rossi, Matteoni

Allenatore: Giuliano Bianchi

MURATA Benedettini; Arrigoni, Diedhiou, Dominici, D. Tomassini, Tani, Bozzetto, Fabbri, Fedeli (dal 67’ Baschetti), Giulianelli (dal 74’ Sacco), Pippi

A disposizione: Broccoli, Casadei, Nanni, Toccaceli, Rinaldi

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Salvatore Tuttifrutti

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Iuzzolino, Pippi, Tani

Marcatori: 26’ Tani, 37 Urbinati, 38’ st. Fabbri

Virtus - Tre Fiori 0-1

VIRTUS Stimac; Battistini, D’Altri, Massari (dall’85’ Alijahej), Rigoni (dal 73’ Golinucci), Lago (dal 56’ Santucci), Baiardi (dall’85’ Ciacci), Rizzato, Brigliadori (dal 46’ Magri), Innocenti, Angeli

A disposizione: Paolini, Lorenzini

Allenatore: Luigi Bizzotto

TRE FIORI Simoncini; Rea, Matteoni (dal 46’ Della Valle), Gargiulo, Vandi, Pracucci (dal 78’ D’Addario), Lunardini, Santoni, Kalissa, Sartori, Apezteguia

A disposizione: De Angelis, Teodorani, Angelini, Dolcini, Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Alfonso Gallo, Laurentiu Ilie

Quarto Ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Matteoni, Angelini, Gargiulo, Santoni, D’Altri

Espulso: Sartori (rosso diretto)

Marcatori: 14’ Santoni

Folgore - Faetano 2-0

FOLGORE Bicchiarelli; Brolli, Rosini, Piscaglia, Sottile, Serafini, Domeniconi (dall’81’ Aluigi), Spighi (dal 71’ Mattia Giardi), Dormi, Bernardi (dal 59’ Pasolini), Badalassi

A disposizione: Semprini, Matteo Giardi, Lisi, Nanni

Allenatore: Omar Lepri

FAETANO Del Prete; Rosti, Medici, Fall, Musabelliu, Zaghini, Muggeo (dal 70’ Mezgour), Barbuio (dal 70’ Klyvchuk,), Gregori, Dominella (dal 70’ Tomassoni), Giacobbi (dal 70’ Basile)

A disposizione: Guidi, Della Valle, Neri

Allenatore: Fulvio Fabiani

Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Mattia Sapigni, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Medici, Rosini, Bicchiarelli, Zaghini, Piscaglia

Marcatori: 63’ Spighi, 78’ Pasolini

Note: al 54’ Barbuio sbaglia un calcio di rigore

LA CLASSIFICA La Fiorita 21, Libertas 18, Tre Penne 15, Folgore 13, Tre Fiori 12, San Giovanni 11, Fiorentino 10, Juvens Dogana 10, Murata 10, Virtus 10, Pennarossa 9, Domagnano 9, Cailungo 4, Cosmos 4, Faetano 1