Calcio D, successi di Lentigione e Pro Livorno. Pari in rimonta in nove del Fiorenzuola (2-2)

16:57 - 07 Marzo 2021

Nel girone D l'Aglianese impatta a Forlì (0-0), dietro la Pro Livorno batte in rimonta il Progresso 2-1 (49' p.t.Vassallo, 56' Matteoli, 73' Costanzo) mentre il Lentigione strapazza nella ripresa il Real Forte Querceta 3-0 (54' Dodi, 57' Barranca, 61' Tozzi). Pareggio tra Bagnolese-Fiorenzuola 2-2 agguantato dagli emiliani alo scadere pur in nove uomini (4' Ferri, 11' Leonardi, 48' Leonardi, 87' Bruschi) e Mezzolara-Correggese 2-2 (16' Diallo, 52' Derjai, 61' Ferretti, 94' Roda). Si è giocata sabato Prato-Sammaurese 1-3 (23' Gurini, 28' Sciannamè, 38' Manuzzi, 52' Manuzzi). Per il GhiviBorgo ko a Sasso Marconi 1-0 (40' Rrapaj). Rinviate Seravezza-Rimini, Marignanese Cattolica – Corticella.

CLASSIFICA

*Aglianese 44

Fiorenzuola 39

**Pro Livorno 39

**Lentigione 38

Prato 35

**Coreggese 30

****Rimini 26

*Progresso 25

**Forlì 25

**Real forte querceta

*Bagnolese 24

*******Mezzolara 23

*Seravezza 20

*****Sammaurese 19

**Marignanese 16

*Ghivizzano 16

*Sasso Marconi 16

**Corticella 8

* Paetita da recuperare