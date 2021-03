Basket C Silver, per Dulca Angels ecco il pivot ex Crabs Matteo Polverelli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:33 - 07 Marzo 2021

Il lungo Matteo Polverelli.

Dulca Angels Santarcangelo ha raggiunto l'accordo per la stagione 2020/21 con il pivot Matteo Polverelli, 197 centimetri, nato a Rimini, classe 1992. Un lungo dominatore dell'area specialmente a rimbalzo e dalle ottime doti realizzative. Un altro grande colpo di mercato per i Dulca Angels che sabato 13 marzo alle ore 18.00 si presenteranno sul parquet del Pala SGR per la prima giornata del campionato di C Silver contro la BSL San Lazzaro.

Matteo, riminese di nascita, inizia il suo percorso senior in prima squadra proprio a Rimini nel 2011, per poi affermarsi a San Marino in C Gold dove realizza una media di 10 punti a partita, sotto la guida di una conoscenza santarcangiolese come Franco Foschi. La stagione 17/18 Matteo è a Bologna sponda Salus, con cui arriva in semifinale playoff. Nella stagione 18/19 rimane sempre a Bologna ma nell'ambiziosa Bologna Basket, che viene sconfitta solo in finale proprio da Rinascita Basket Rimini. L'ultima stagione giocata Matteo è a Medicina sempre in C Gold, dove ha realizzato una media di 12 punti a partita, campionato poi interrotta dalla pandemia.

IL PIVOT “Ho scelto Santarcangelo perchè è una società ambiziosa di cui ho grande stima e so che si lavora in un certo modo. La presenza di tanti compagni che già conoscevo e la presenza di coach Ceccarelli sono stati poi determinanti nella scelta di giocare avvicinandomi a casa. Come giocatore sono un'agonista a cui piace difendere e andare forte a rimbalzo, mi piace giocare per la squadra, non vedo l’ora di cominciare”.