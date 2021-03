Molesta una studentessa durante una visita, psicoterapeuta indagato

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 07 Marzo 2021

Una visita dal terapista, foto di repertorio.



Una 25enne riminese ha denunciato di aver subito abusi da uno psicologo psicoterapeuta. Come riportano il Corriere Romagna e Il Resto del Carlino, l'uomo, un 52enne difeso dall'avvocato Stefano della Valle, è indagato per violenza sessuale: utilizzando tecniche di ipnosi, nel praticare sedute di digito-pressione, è passato poi a mettere in atto veri e propri atti sessuali, senza il consenso della giovane, secondo quanto denunciato da lei stessa. Le indagini della squadra Mobile della Polizia di Rimini, dirette dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, si sono concentrate su un paio di sedute risalenti al novembre del 2019. La denunciante, affetta da alcuni problemi di natura psicologica, ha detto di aver subito gli atti sensuali senza essere consapevole. Concluse le indagini della Mobile, il professionista rischia ora il rinvio a giudizio.